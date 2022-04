THÉÂTRE D’OMBRES : BARBAMOUSSE, 11 mai 2022, .

THÉÂTRE D’OMBRES : BARBAMOUSSE

2022-05-11 – 2022-05-11

Madame Cabane, jouée par Catherine Bellini, est là pour vous conter l’histoire de Barbamousse et de ses amis de la forêt en alternant les ombres chinoises en musique et les passages interactifs dans lesquels elle intervient pour faire réagir le public. Cette histoire, pleine de péripéties et de rebondissements, a également la particularité de faire réfléchir sur les questions d’environnement, du respect de la forêt ou encore sur l’entraide entre les générations.

Séance de 45mn, 10h30 et 15h30

A partir de 3 ans

Deux spectacles de la Compagnie du Soulier magique

Madame Cabane, jouée par Catherine Bellini, est là pour vous conter l’histoire de Barbamousse et de ses amis de la forêt en alternant les ombres chinoises en musique et les passages interactifs dans lesquels elle intervient pour faire réagir le public. Cette histoire, pleine de péripéties et de rebondissements, a également la particularité de faire réfléchir sur les questions d’environnement, du respect de la forêt ou encore sur l’entraide entre les générations.

Séance de 45mn, 10h30 et 15h30

A partir de 3 ans

dernière mise à jour : 2022-04-23 par