Théâtre d’ombre « Le Rouge gorge »

2022-11-30 16:00:00 – 2022-11-30 17:00:00

Landes EUR 0 0 Ce soir, une auteure est en panne d’inspiration. Peu à peu, guidée par son imagination, elle va se laisser aller à rêver… et écrire une histoire. Inspiré du conte oral « Le Sapin et le Rouge gorge », une histoire pleine de poésie avec un message empli d’humanité.

