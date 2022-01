THÉÂTRE DOM JUAN – LES PLANCHES COSMÉENNES Saint-Cosme-en-Vairais Saint-Cosme-en-Vairais Catégories d’évènement: Saint-Cosme-en-Vairais

2022-02-17 20:00:00 – 2022-02-17 22:00:00

Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe Saint-Cosme-en-Vairais EUR 13 14 Venez découvrir cette version inédite de Dom Juan.

Textes de Molière, adaptation d’Audrey Mas.

Pièce de théâtre mise en scène par Thibault Guillocher.

