Théâtre – Documentaire : Vies de papier

2022-05-31 – 2022-05-31

13 13 EUR

Un album photo acheté dans une brocante en Belgique incite Benoît Faivre et Tommy Laszlo à mener une enquête qui les conduit à Berlin, Francfort, Bruxelles, et jusque dans leur propre histoire familiale. Leur but ? Découvrir qui est la femme dont la vie est contenue dans cet album et comprendre pourquoi cet objet les touche autant.Sur le plateau, les deux artistes s’adressent directement au public, et retracent les étapes de leur péripleà l’aide de photographies agrandies par une caméra en direct, de films de leur road-trip et d’interviews vidéode témoins rencontrés. Apparaissent alors le portrait en pointillés d’une inconnue et des destins marqués par la Seconde Guerre mondiale.

