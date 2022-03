THÉÂTRE DOCUMENTAIRE ET MUSICAL : CHILI 1973 Neufchâteau Neufchâteau Catégories d’évènement: Neufchâteau

THÉÂTRE DOCUMENTAIRE ET MUSICAL : CHILI 1973 Neufchâteau, 25 mars 2022, Neufchâteau. THÉÂTRE DOCUMENTAIRE ET MUSICAL : CHILI 1973 Espace Culturel François Mitterand 1 rue Louis Regnault Neufchâteau

2022-03-25 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-25 21:30:00 21:30:00

Quand le foot et la musique deviennent des instruments de pouvoir.

Chili – 11 septembre 1973 : Pinochet prend le pouvoir par les armes.

Le lendemain, le stade de football de Santigo, l’Estadio Nacional, devient un camp de concentration : 12000 personnes y seront internées.

Pour couvrir les cris des détenus, Pinochet fait diffuser dans les haut-parleurs du stade de la musique : pas de marches militaires, mais les Stones et les Beatles. 1973 est également l’année des éliminatoires pour la coupe du monde de foot 74 en RFA. Le Chili doit affronter l’URSS dans un match de barrage prévu le 21 novembre à l’Estadio Nacional, encore rempli de prisonniers. Comment le match peut-il avoir lieu ? Le spectacle est le récit de cet événement, où le football et la musique deviennent des instruments du pouvoir. Sur scène : une guitare, une batterie, des micros, un écran, des ballons, des disques, des témoignages, une pelouse, des haut-parleurs, pour remettre sur ses pieds cette triste Histoire. trait-dunion@ccov.fr +33 3 29 94 55 61 http://www.ccov.fr/ ©CCOV

Espace Culturel François Mitterand 1 rue Louis Regnault Neufchâteau

