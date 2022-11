Théâtre documentaire et débat : Ne vous inquiétez pas Le Moulin à Café Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 26 novembre 2022

de 20h00 à 21h30

. gratuit Le Moulin à Café vous propose la pièce « Ne vous inquiétez pas », est un projet théâtral et pédagogique auteur des violences sexistes et sexuelles. Cette pièce de théâtre documentaire aborde le thème de la prostitution des mineurs : une manière de sensibiliser et de débattre sur ce sujet de plus en plus préoccupant. Le Moulin à Café 8 rue Sainte Léonie 75014 Paris Contact : https://www.helloasso.com/associations/le-moulin-a-cafe/evenements/ne-vous-inquietez-pas

