Mauguio Hérault Un éléphant gris à pois violets tombe amoureux d’une fourmi noire à taille de guêpe.

Par amour, l’éléphant va suivre la fourmi dans un voyage sens dessus dessous. La fôret s’ouvre, la fourmilière bascule, le chemin se déroule, une boite à couture surgit et se déploie, une bouteille d’eau déborde et un coquillage apparait… “Suis-moi”, deux mots qui incitent à un voyage prometteur.

“Suis-mois et tu verras !” éveille la curiosité et la confiance. Cette histoire traitée en théâtre d’objets nous transporte d’un monde à l’autre, tantôt terrestre, aérien ou aquatique. Ce couple improbable nous apprend que l’amour rend les choses possibles, comme par magie ! Plein tarif : 6€ – Tarif réduit : 4€

Dès 3 ans

