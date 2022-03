Théâtre d’objets sonores connectés, petits trains et human beatbox Créon Créon Catégories d’évènement: Créon

Gironde

Théâtre d’objets sonores connectés, petits trains et human beatbox Créon, 11 juin 2022, Créon. Théâtre d’objets sonores connectés, petits trains et human beatbox Créon

2022-06-11 – 2022-06-11

Créon Gironde Créon EUR 6 10 Jeune public à partir de 3 ans

Théâtre d’objets sonores connectés avec petits trains et un « human beatbox » comme interprète, TRACK est une odyssée miniature extraordinaire ! Voix, sonorisation et amplification deviennent en direct les passagers d’un réseau ferroviaire. Suivez ces modules de sons embarqués sur un circuit géant. Jeune public à partir de 3 ans

Théâtre d’objets sonores connectés avec petits trains et un « human beatbox » comme interprète, TRACK est une odyssée miniature extraordinaire ! Voix, sonorisation et amplification deviennent en direct les passagers d’un réseau ferroviaire. Suivez ces modules de sons embarqués sur un circuit géant. +33 5 57 34 54 47 Jeune public à partir de 3 ans

Théâtre d’objets sonores connectés avec petits trains et un « human beatbox » comme interprète, TRACK est une odyssée miniature extraordinaire ! Voix, sonorisation et amplification deviennent en direct les passagers d’un réseau ferroviaire. Suivez ces modules de sons embarqués sur un circuit géant. Larural

Créon

dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Catégories d’évènement: Créon, Gironde Autres Lieu Créon Adresse Ville Créon lieuville Créon Departement Gironde

Créon Créon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/creon/

Théâtre d’objets sonores connectés, petits trains et human beatbox Créon 2022-06-11 was last modified: by Théâtre d’objets sonores connectés, petits trains et human beatbox Créon Créon 11 juin 2022 Créon Gironde

Créon Gironde