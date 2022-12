Théâtre d’Objets Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Catégories d’évènement: Landes

Saint-Paul-lès-Dax

Théâtre d’Objets Saint-Paul-lès-Dax, 19 avril 2023, Saint-Paul-lès-Dax . Théâtre d’Objets Espace Félix Arnaudin Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax Landes Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin

2023-04-19 15:00:00 – 2023-04-19

Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin

Saint-Paul-lès-Dax

Landes EUR Quelque part sur les côtés Bretonnes, chaque matin, Monsieur part pêcher au large. Mais ce jour-là, c’est lui qui est pêché par un effrayant bateau-usine. Pendant ce temps, Madame attend. Convaincue que son homme est en vie, elle décide de partir à sa recherche. C’est le début d’un périlleux chassé-croisé sur un océan dans tous ses états. Une aventure sans paroles, drôle et touchante, où il est question aussi de pollution, de société de consommation, de mouettes et de tempêtes.

Dès 7 ans . Quelque part sur les côtés Bretonnes, chaque matin, Monsieur part pêcher au large. Mais ce jour-là, c’est lui qui est pêché par un effrayant bateau-usine. Pendant ce temps, Madame attend. Convaincue que son homme est en vie, elle décide de partir à sa recherche.

Dès 7 ans. Maire Saint Paul lès Dax Mairie de St Paul lès Dax

Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax

dernière mise à jour : 2022-12-23 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Paul-lès-Dax Autres Lieu Saint-Paul-lès-Dax Adresse Saint-Paul-lès-Dax Landes Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin Ville Saint-Paul-lès-Dax lieuville Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax Departement Landes

Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paul-les-dax/

Théâtre d’Objets Saint-Paul-lès-Dax 2023-04-19 was last modified: by Théâtre d’Objets Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax 19 avril 2023 Espace Felix Arnaudin Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax Landes Landes Saint-Paul-lès-Dax

Saint-Paul-lès-Dax Landes