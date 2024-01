Théâtre d’objets – Saga Familia – Des lustres inconnus La Chapelle-d’Angillon, mercredi 20 mars 2024.

Théâtre d’objets – Saga Familia – Des lustres inconnus La Chapelle-d’Angillon Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 20:00:00

fin : 2024-03-20

Et si l’arbre « génialogique » de la Turakie cachait une forêt ? De peur de tomber de ces arbres aux souvenirs, la famille turakienne invente depuis des lustres inconnus des casques de toutes sortes, adaptés à toutes circonstances.

Michel Laubu, aux commandes de cette nouvelle création, part sur les routes du Cher, à la quête des mémoires multiples de Turakie. À la fin du vernissage d’une exposition, alors que les lumières s’éteignent, tout un monde fantomatique apparaît et investit la forêt «génialogique », levant le voile sur le grand bazar de la famille de Turakie. Une épopée imaginaire et poétique à l’humour décalé garanti !

10 EUR.

Salle des fêtes

La Chapelle-d’Angillon 18380 Cher Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2024-01-03 par OT SAULDRE ET SOLOGNE