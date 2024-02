Théâtre d’objets & marionnettes de Muppets Rapsody Parc des Bruyères La Trinité-sur-Mer, vendredi 15 mars 2024.

Théâtre d’objets & marionnettes de Muppets Rapsody / Anonima Teatro. Récital pour boules de poil. Spectacle sans paroles.

Combien de temps les huîtres restent-elles en vie après qu’on les ait mangés ? Pourquoi en hiver a-t-on une narine bouchée et pas l’autre ? Pourquoi le temps passe-t-il plus vite quand on vieillit ? Pas l’once d’une réponse ici. En revanche, pourquoi des Muppets , boules poilues au regard vif, se retrouvent-elles à chanter dans un récital musical, en badinant avec queues de pie, rubik’s cube impossible et une alliance foutraque de madrigaux baroques, hard rock, poèmes dadaïstes et airs d’opéra ?

Parce que « Muppets Rapsody » est une partition marionnettique technique et exigeante, qui ne sait pas faire autrement que d’être fragile et cocasse, et qui en devient hybridation infernale entre marionnettistes inspirés et leurs doubles hirsutes. Sous prétexte d’une singulière loterie qui nous régale d’exigence musicale et légèreté éclectique, c’est décidément, une folle exploration de la pratique du

playback !!!

» Délicieusement absurde et échevelé, on ressort avec un grand sourire et une sacrée pêche. Et comme une envie de chanter » Toute la culture.

Billetterie Centre Culturel Athéna

Place du Gohlérez 56400 Auray

Accueil / Billetterie 02 97 56 18 00 reservation.athena@ville-auray.fr

Dès 5 ans 50 min création 2018

Tarifs de 6€ à 13€ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 19:00:00

fin : 2024-03-15

Parc des Bruyères Espace culturel la Vigie

La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne reservation.athena@ville-auray.fr

