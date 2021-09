Théâtre d’objets : Le vilain petit canard Centre Culturel Athanor, 27 octobre 2021, Guérande.

Centre Culturel Athanor, le mercredi 27 octobre à 16:30

Au “Vilain P’tit Canard”, salon de beauté mixte, notre duo de professionnels semble de mèche pour vous brosser dans le sens du poil, au nez et à la barbe de ces blaireaux et autres bigoudis qui ne voulaient plus vous voir. Ici, fourches récalcitrantes, boucles indomptables, épis fugaces et racines disgracieuses n’ont qu’à bien se tenir ! Sous des mains expertes, vous deviendrez bientôt celui ou celle que vous avez toujours rêvé d’être. De la pointe de leurs ciseaux, reprenez du poil de la bête, relevez la tête et balayez d’un coup de peigne tout a priori rasoir. Lames sensibles, s’abstenir. Plongez dans l’univers des contes classiques de manière décalée et piquante ! En une après-midi, redécouvrez deux contes archiconnus, Le vilain p’tit canard et Blanche-neige, passés à la moulinette de Scopitone & Cie. Un 33 tours joue chacun de ces contes, que les comédiens réinterprètent dans un play-back hilarant, avec des objets de la vie quotidienne. Deux versions très drôles pour se moquer des clichés et des stéréotypes bien présents dans ces « belles » histoires. À partir de 5 ans Scopitone & Cie Avec Cédric Hingouët et Morien Nolot Création et mise en scène : Cédric Hingouët Scénographie : Alexandre Musset Regards extérieurs : Juan Pino et Emma Lloyd

Centre Culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique



