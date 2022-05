THÉÂTRE D’OBJETS : LE GRAND VOYAGE DE GEORGES POISSON

Dès 5 ans.

CIE ARTS & COULEURS (THEUX – BELGIQUE).

Interprétation : Martine Godard & Sabine Thunus. De ville en ville, de lieu en lieu, Lucienne et Marinette se déplacent avec leur petit matériel pour raconter leur incroyable histoire. Enfin, leur histoire… c’est-à-dire, leur histoire dans une histoire, à moins que ce ne soit une histoire dans leur histoire, enfin c’est tout une histoire…

Tout commence sur une plage avec un petit bigorneau accroché à une bouteille à la mer et tout finit, un tour du monde plus tard et 304 marches plus haut, dans le phare du Crabe Abandonné, le phare de Georges Poisson. Le spectacle a reçu une mention pour « l’excellence et la précision de l’écriture scénique » aux Rencontres de Huy en août 2021. Sur réservation auprès de la Médiathèque. Olivier Demeffe dernière mise à jour : 2022-03-21 par

