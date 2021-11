Lignières Lignières Cher, Lignières Théâtre d’objets: « le casier de la reine » Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

Lignières

Théâtre d’objets: « le casier de la reine » Lignières, 28 janvier 2022, Lignières. Théâtre d’objets: « le casier de la reine » Lignières

2022-01-28 19:00:00 – 2022-01-28 22:00:00

Lignières Cher Lignières Précisions à venir pour le théâtre, la restauration La Compagnie Volpinex se produit au restaurant l’Hirondelle avec un théâtre d’objets, tout public intitulé « Le casier de la reine »

Programme de la restauration à venir +33 2 48 60 09 21 Précisions à venir pour le théâtre, la restauration ad2t

Lignières

dernière mise à jour : 2021-11-26 par OT LIGNIERES

Détails Catégories d’évènement: Cher, Lignières Autres Lieu Lignières Adresse Ville Lignières lieuville Lignières