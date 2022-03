Théâtre d’objets « la table bleue » Musée d’Art moderne et d’Art contemporain (MAMAC) Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Ce qui commence comme un cours scientifique donné par une zoologiste passionnée et originale se transforme en un voyage qui nous transporte dans le monde naturel spectaculaire de l’évolution animale…aux moyens d’objets usuels. La table bleue nous livre l’occasion rare d’approcher les moments intimes de vies animales dans leur habitat naturel. Nous y rencontrons des cygnes faits de sacs en plastique, des escargots confectionnés avec des serviettes de cuisine, ou encore un banc de harengs faits de petites cuillères… Conception : Inbal Yomtovian et Ari Teperberg Interprétation : Inbal Yomtovian Création lumière : Ana Wild Création sonore : Dan Karger

entrée libre

Quand une zoologiste passionnée évoque le monde fascinant des animaux… au moyen d’objets domestiques ! Musée d’Art moderne et d’Art contemporain (MAMAC) Place Yves Klein, 06000 Nice Nice Alpes-Maritimes

