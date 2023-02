Théâtre d’objets et musique – « Rivages » Mers-les-Bains Catégories d’Évènement: Mers-les-Bains

Somme 0 Un spectacle à partager en famille ou entre amis. Rivages nous parle de la mer, des bords de mers, des mondes sous-marins, des imaginaires aquatiques… et du plastique qui envahit les côtes du monde entier, des déchets jetés négligemment ou abandonnés de façon inconsciente, et qui se retrouve petit à petit dans les océans pour former le 8ème continent.

A partir de 3 ans. Mise en scène, musique et chant: Fabrice DAVID

Manipulations d’objets: Etienne GAULT

Scénographie: Claire VERNIZEAU

Création lumière: Sébastien DAUBORD

Illustrations: Anaïs DAUMARD

Production, diffusion: CASTANEA SPECTACLES bonjour@baiedesomme3vallees.fr +33 7 88 27 47 10 Mers-les-Bains

