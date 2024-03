Théâtre d’objets et marionnette « Quand les corbeaux auront des dents » par L’Espèce de compagnie Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Mèze, mercredi 15 mai 2024.

Théâtre d’objets et marionnette « Quand les corbeaux auront des dents » par L’Espèce de compagnie Adaptation libre du livre « La saga du Grand Corbeau » de Sharon Stewart, qui pose un regard humoristique et acidulé sur les deux pattes que nous sommes et la place que nous occupons dans le monde. Mercredi 15 mai, 17h00 Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal

C’est l’histoire de la quête un peu folle d’un corbeau inconscient, de maïs qui « croisse » et des corneilles qui « décroassent », de Charles Ingalls qui refait le toit de sa niche, d’un bar où se disent des vérités plus que relatives, d’une partie de chasse à balles perdues, de la beauté cachée des nuisibles. C’est un corbeau qui mourrait de faim et qui finit par trouver des dents.

C’est aussi et surtout un spectacle poéticoécolodéjanté où l’on se rit de la grande difficulté que nous avons, nous, deux pattes, à partager, à cohabiter, à coexister avec les créatures sauvages…

Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Rue Sadi Carnot Mèze 34140 Hérault Occitanie