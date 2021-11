Théâtre d’objets : Dans les jupes de ma mère Centre Culturel Athanor, 19 mars 2022, Guérande.

Théâtre d’objets : Dans les jupes de ma mère

Centre Culturel Athanor, le samedi 19 mars 2022 à 17:00

Que d’émotions le premier jour de rentrée à l’école, où les petits doivent quitter le cocon familial et s’aventurer dans un monde nouveau ! Là dans une poche, là sous un pli, le Toutito Teatro déploie avec malice sa poésie et ses trouvailles pour parler de ce jour si particulier. Les vêtements des comédiens deviennent maison, lit, et autres lieux de ce nouveau quotidien. Un spectacle drôle et inventif à partager entre ceux qui doivent partir et ceux qui doivent laisser partir…. À partir de 2 ans Toutito teatro Jeu, manipulations : Ixchel Cuadros avec en alternance Adam Baladincz et Thomas Gornet Regard extérieur : Sandrine Nobileau / Création, scénographie et costumes : Alix Lauvergeat, Marion Danlos et Rowland Buys / Création musicale : Denis Montjanel / Création lumière : Franck Bourget / Coproductions : Le Théâtre Municipal – Coutances (compagnie associée), Le Volcan – Scène nationale du Havre, La Minoterie – Dijon, Le Domaine d’O – Montpellier. La compagnie est conventionnée par la Région Normandie et le Conseil Départemental de la Manche. Elle est également associée aux ateliers intermédiaires à Caen. Un spectacle accueilli avec le Réseau Chainon.

Centre Culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T17:00:00 2022-03-19T17:30:00