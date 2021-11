Villeneuve-Tolosane Théâtre Marcel Pagnol Haute-Garonne, Villeneuve-Tolosane Théâtre d’objets : “Celle qui marche loin” – Dimanche 21 novembre Théâtre Marcel Pagnol Villeneuve-Tolosane Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Villeneuve-Tolosane

Théâtre d’objets : “Celle qui marche loin” – Dimanche 21 novembre Théâtre Marcel Pagnol, 21 novembre 2021, Villeneuve-Tolosane. Théâtre d’objets : “Celle qui marche loin” – Dimanche 21 novembre

Théâtre Marcel Pagnol, le dimanche 21 novembre à 16:00

Grande oubliée des livres officiels, Marie Iowa Dorion fait pourtant partie de celles qui ont façonné ce que nous connaissons de la société nord-américaine aujourd’hui. Celle qui marche loin met en lumière l’histoire exceptionnelle de cette femme et fait vivre avec émotion sa légendaire triple traversée des Rocheuses ! **À partir de 8 ans – Durée 45 min.** **Tarifs : 3€-1€.**

Sur réservation

Roizizo théâtre – Cie Ombres Folles Théâtre Marcel Pagnol 83 Boulevard des Écoles, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T16:00:00 2021-11-21T16:45:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Villeneuve-Tolosane Autres Lieu Théâtre Marcel Pagnol Adresse 83 Boulevard des Écoles, 31270 Villeneuve-Tolosane Ville Villeneuve-Tolosane lieuville Théâtre Marcel Pagnol Villeneuve-Tolosane