Théâtre d’objets : Blanche-neige Centre Culturel Athanor, 27 octobre 2021, Guérande.

Théâtre d’objets : Blanche-neige

Centre Culturel Athanor, le mercredi 27 octobre à 15:00

Baskets, Escarpins, Ballerines ou Mocassins, l’important est de trouver chaussure à son pied et Blanche Neige le sait bien, mais sa belle-mère, la reine, préfère davantage la voir en boite que dans son miroir, alors elle va s’employer à lui faire prendre ses cliques et ses claques pour rester au pouvoir. Seulement, à force d’user trop de cirage pour briller, on tombe plus rapidement de son piédestal… Plongez dans l’univers des contes classiques de manière décalée et piquante ! En une après-midi, redécouvrez deux contes archiconnus, Le vilain p’tit canard et Blanche-neige, passés à la moulinette de Scopitone & Cie. Un 33 tours joue chacun de ces contes, que les comédiens réinterprètent dans un play-back hilarant, avec des objets de la vie quotidienne. Deux versions très drôles pour se moquer des clichés et des stéréotypes bien présents dans ces « belles » histoires. À partir de 5 ans. Scopitone & Cie Avec Juan Pino Mise en scène : Cédric Hingouët Scénographie : Alexandre Musset

Public

Centre Culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T15:00:00 2021-10-27T01:00:00