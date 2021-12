Théâtre d’objets : “Babïl” – Samedi 18 décembre Petit théâtre Saint-Exupère, 18 décembre 2021, Blagnac.

### L’embellie Cie Tohu et Bohu racontent une histoire. Celle des habitants du pays du Lointain qui, pour rompre leur solitude, décident de construire une tour commune, une tour fabuleuse, la tour de Belba. Mais pour bâtir à plusieurs, comme pour raconter à deux, il faut être capable de s’écouter… Trouver sa place entre ceux qui parlent fort, qu’on remarque et ceux qui, petites voix, bredouillent et qu’on n’entend pas. Tohu et Bohu, comme les « Belbaloniens », doivent apprendre à se répartir la parole. Dans cet univers graphique, ludique et coloré, ils revisitent le mythe de la tour de Babel et réinventent une joyeuse histoire de la parole. **Distribution** _Texte (Editions Théâtrales Jeunesse) Sarah Carré / Mise en scène Stéphane Boucherie / Interprétation Gérald Izing et Yann Lesvenan / Univers graphique Olivier Sampson / Création lumières ​Yann Hendrickx / Régie Christophe Durieux – Pascal Lesage (en alternance)_ **Dans la presse** _« Jolie performance qui vaut aujourd’hui à ces deux personnages Tohu et Bohu, de figurer parmis les stars du Salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil. »_ **_Télérama_** _« Une jolie fable d’après la parabole biblique. très fidèle à sa source. Dans cette version-ci, pourtant, le partage triomphe à la fin. »_ **_La revue des livres pour enfants_** _« Une pièce optimiste, sur l’émergence et le partage de la parole, le parler-ensemble, écrite dans une langue vive et évocatrice et qui invite à lutter contre le tohu-bohu du monde. »_ **_Littérature & Jeunesse_** [**[https://youtu.be/2ZGTmmFBIqs](https://youtu.be/2ZGTmmFBIqs)**](https://youtu.be/2ZGTmmFBIqs) **Tarif A (de 6 à 10 €)** **Durée : 45 mn** **A partir de 5 ans** **Placement libre**

Un spectacle plein d’humour et de bonne humeur qui réinvente une joyeuse histoire de la parole.

Petit théâtre Saint-Exupère Rue Cantayre, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne



2021-12-18T11:00:00 2021-12-18T11:45:00