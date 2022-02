Théâtre d’objet : Vida Poix-de-Picardie, 29 avril 2022, Poix-de-Picardie.

Théâtre d’objet : Vida Poix-de-Picardie

2022-04-29 20:30:00 – 2022-04-29

Poix-de-Picardie Somme Poix-de-Picardie

4 Javier Aranda est un maitre de la technique marionnettique. De ses mains et d’une corbeille

à couture jaillissent tout un univers, Vida, ce sont des vies précieuses, particulières et uniques. Vida, c’est la métaphore de la vie, avec ses grands moments de bonheur, ou de tristesse. Ce spectacle

nous rappelle que la vie tient à toutes ces petites choses dont on fait peu de cas mais qui, au final, nous constituent, donnent du sens et surtout, et font toute la beauté de la vie. Tout public à partir de 8 ans, durée 1h. En partenariat avec le Chainon Manquant.

culture@cc2so.fr +33 3 22 90 19 65 https://yurplan.com/

Ana Jimenez

Poix-de-Picardie

