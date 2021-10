Gonfreville-l'Orcher Gonfreville-l'Orcher Gonfreville-l'Orcher, Seine-Maritime Théâtre d’objet musical : “Mû” Gonfreville-l’Orcher Gonfreville-l'Orcher Catégories d’évènement: Gonfreville-l'Orcher

Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime Gonfreville-l’Orcher Par la Compagnie Métalepse – Pour les tout-petits dès 18 mois. “Mû” est un spectacle en forme de promenade musicale pour les yeux. D’abord le silence, puis une vibration colorée, ça frémit, un monde s’ouvre.

Des personnages entrent en scène, rêveurs, fantasques, burlesques…

Le violoncelle et les voix s’en mêlent, un dialogue s’ouvre avec les marionnettes.

Le spectateur est invité à se saisir du premier mot à partir duquel toutes les histoires sont possibles… au “bout du conte !” Découvrir un mot, c’est ouvrir une fenêtre : un paysage naît, on peut le rêver, le dessiner, le partager… Date : le dimanche 30 janvier à 11h

Lieu : Espace Culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville-l’Orcher

Tarif : 5 €

dernière mise à jour : 2021-10-01

