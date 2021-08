Théâtre : Dîner de famille Saint-Amand-Montrond, 4 septembre 2021, Saint-Amand-Montrond.

Théâtre : Dîner de famille 2021-09-04 21:00:00 – 2021-09-04 22:30:00

Saint-Amand-Montrond Cher

Alexandre célèbre ses 30 ans et rêve de réunir son père, animateur télé, et sa mère, femme au foyer, qui sont séparés depuis ses 6 mois et fâchés depuis lors. Alexandre va tenter de les réunir autour d’un dîner. Le dîner de famille va-t-il échapper à tout contrôle ? Les Réservations sont ouvertes et peuvent être prises uniquement par téléphone au 02 48 82 11 33 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Pass sanitaire et port du masque obligatoires

Dîner de famille est une comédie de Pascal Rocher et Joseph Gallet avec Pascal Rocher, Joseph Gallet et Emmanuelle Graci. Pascal Rocher est également à la mise en scène.

+33 2 48 82 11 33

