Théâtre d’improvisation : Solycate Saint-Martin-de-Seignanx, 26 septembre 2021, Saint-Martin-de-Seignanx.

Théâtre d’improvisation : Solycate 2021-09-26 17:00:00 – 2021-09-26 19:00:00 Salle Camiade Avenue de Barrère

Saint-Martin-de-Seignanx Landes Saint-Martin-de-Seignanx

Les acolytes de Solycate vous proposent d’embarquer pour un spectacle improvisé où sont réunis créativité, grain de folie et complicité avec le public. Portés par l’énergie du public et l’accompagnement musical du DJ, et sous la direction du Maître de Cérémonie, les comédiens évolueront sans aucune préparation, et seront prêts à tout pour donner vie à des scènes improvisées tantôt drôles, tantôt émouvantes.

Les acolytes de Solycate vous proposent d’embarquer pour un spectacle improvisé où sont réunis créativité, grain de folie et complicité avec le public. Portés par l’énergie du public et l’accompagnement musical du DJ, et sous la direction du Maître de Cérémonie, les comédiens évolueront sans aucune préparation, et seront prêts à tout pour donner vie à des scènes improvisées tantôt drôles, tantôt émouvantes.

+33 6 47 52 35 71

Les acolytes de Solycate vous proposent d’embarquer pour un spectacle improvisé où sont réunis créativité, grain de folie et complicité avec le public. Portés par l’énergie du public et l’accompagnement musical du DJ, et sous la direction du Maître de Cérémonie, les comédiens évolueront sans aucune préparation, et seront prêts à tout pour donner vie à des scènes improvisées tantôt drôles, tantôt émouvantes.

dernière mise à jour : 2021-09-17 par