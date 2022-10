Théâtre d’improvisation: « Psy » Dax, 4 novembre 2022, Dax.

Théâtre d’improvisation: « Psy »

7 rue d’Aspremont Salle du Big Bang Dax Landes Salle du Big Bang 7 rue d’Aspremont

2022-11-04 – 2022-11-04

EUR 6 6 Avec les Keskonfé. Suivez les personnages dans leurs évolutions et sondez leurs émotions et ressentis. A l’initiative du psy, ou de celui des comédiens, ils pourront parler librement lors de consultations qui nourriront forcément le jeu et le fil de l’histoire.

