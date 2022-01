THÉÂTRE D’IMPROVISATION PAR LA TROUPE « LA PIEUVRE » À CHAMPIGNÉ Les Hauts-d’Anjou Les Hauts-d'Anjou Catégories d’évènement: Les Hauts-d'Anjou

Maine-et-Loire

THÉÂTRE D’IMPROVISATION PAR LA TROUPE « LA PIEUVRE » À CHAMPIGNÉ Les Hauts-d’Anjou, 1 avril 2022, Les Hauts-d'Anjou. THÉÂTRE D’IMPROVISATION PAR LA TROUPE « LA PIEUVRE » À CHAMPIGNÉ Champigné Allée de la passion Les Hauts-d’Anjou

2022-04-01 – 2022-04-01 Champigné Allée de la passion

Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire La Pieuvre, kézaco ? Cette jeune troupe venue du fond des mers angevines est composée de 10 tentacules ou plutôt 10 comédiens. Et quelle meilleur liberté au théâtre que l’improvisation ?

Venez découvrir un spectacle haut en couleurs composé de multiples scènes en interaction avec le public. Humour, émotions, partage et bonne humeur sont au programme.

Une soirée tout public au théâtre Saint-Roland à Champigné le vendredi 1er avril 2022, 2h030.

