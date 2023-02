Théâtre d’improvisation, La Lichette | P200 Espace René Le Bas, 3 mars 2023, Cherbourg-en-Cotentin .

Théâtre d’improvisation, La Lichette | P200

Cherbourg-Octeville Espace René Le Bas L’Autre Lieu Cherbourg-en-Cotentin Manche Espace René Le Bas Cherbourg-Octeville

2023-03-03 19:30:00 19:30:00 – 2023-03-03 23:30:00 23:30:00

Espace René Le Bas Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Rendez-vous le vendredi 3 mars dans le P200 pour un théâtre d’improvisation sous format “Catch” de La Lichette.

Deux équipes de deux comédien.nes-catcheur.euses interprétant des personnages originaux et farfelus qui s’affrontent sur des thèmes préalablement rédigés par le public.

Sans préparation et avec la présence de l’arbitre les comédien.nes-catcheur.euses vous présentent un spectacle sans filet, les thèmes et contraintes de jeu offrent un lâcher prise naturel et humoristique.

info@lautre-lieu.fr +33 2 33 93 88 73 https://www.lautre-lieu.fr/

dernière mise à jour : 2023-02-22 par