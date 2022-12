Théâtre d’improvisation, La Lichette | P200 Cherbourg-en-Cotentin, 6 janvier 2023, Cherbourg-en-Cotentin Normandie Tourisme / Attitude Manche Cherbourg-en-Cotentin.

Théâtre d’improvisation, La Lichette | P200

Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

2023-01-06 – 2023-01-06

Cherbourg-en-Cotentin

Manche

La Lichette revient le 6 janvier à 19h30 dans le P200 à L’Autre Lieu.

Venez (re)découvrir la troupe et son théâtre d’improvisation sous format “Catch” : deux équipes de deux comédien.nes-catcheur.euses interprétant des personnages originaux et farfelus qui s’affrontent sur des thèmes préalablement rédigés par le public.

Pas de préparation, les comédien.nes arrivent sur scène et usent de leur imagination pour créer des histoires totalement improvisées. Avec eux, un arbitre qui veille au bon déroulement du catch mais qui impose aussi des contraintes de jeu aux catcheurs.

En résulte un spectacle sans filet, les thèmes et contraintes de jeu offrent un lâcher prise naturel et humoristique.

La Lichette, Petite Ligue d’Improvisation Cherbourgeoise, fondée en 2011 est ancrée au théâtre de l’Arlequin à Cherbourg-en-Cotentin. Composée d’une vingtaine d’improvisateur.rices, c’est une troupe qui a pour vocation de s’amuser, de se challenger et surtout, de proposer des spectacles tout-terrains pour pouvoir jouer autant que possible et partager sa passion !

La Lichette revient le 6 janvier à 19h30 dans le P200 à L’Autre Lieu.

Venez (re)découvrir la troupe et son théâtre d’improvisation sous format “Catch” : deux équipes de deux comédien.nes-catcheur.euses interprétant des personnages originaux et farfelus qui s’affrontent sur des thèmes préalablement rédigés par le public.

Pas de préparation, les comédien.nes arrivent sur scène et usent de leur imagination pour créer des histoires totalement improvisées. Avec eux, un arbitre qui veille au bon déroulement du catch mais qui impose aussi des contraintes de jeu aux catcheurs.

En résulte un spectacle sans filet, les thèmes et contraintes de jeu offrent un lâcher prise naturel et humoristique.

La Lichette, Petite Ligue d’Improvisation Cherbourgeoise, fondée en 2011 est ancrée au théâtre de l’Arlequin à Cherbourg-en-Cotentin. Composée d’une vingtaine d’improvisateur.rices, c’est une troupe qui a pour vocation de s’amuser, de se challenger et surtout, de proposer des spectacles tout-terrains pour pouvoir jouer autant que possible et partager sa passion !

+33 2 33 93 88 73

Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2022-12-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche