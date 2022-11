Théâtre d’improvisation Illfurth Illfurth Catégories d’évènement: Haut-Rhin

ILLFURTH

Théâtre d’improvisation Illfurth, 19 novembre 2022, Illfurth. Théâtre d’improvisation

25 rue Burnkirch Illfurth Haut-Rhin

2022-11-19 – 2022-11-19 Illfurth

Haut-Rhin Illfurth EUR Nous avons le plaisir de vous inviter à assister au spectacle de théâtre d’improvisation que donneront les NAINSPROVISATEURS en affrontant les IMPROPULSEURS ! Le principe : 2 équipes créent un spectacle en improvisant sur des thèmes imposés par un animateur ou même choisis par le public ! Le public participe en attribuant des points à l’équipe qui aura le mieux relevé chacun des défis ! Fou rire assuré ! Entrée libre, plateau, intégralement versé à l’Association Française du Syndrome d’Angelman. Buvette et petite restauration sur place. Pensez à réserver vos places en envoyant un mail. Le principe : 2 équipes créent un spectacle en improvisant sur des thèmes imposés par un animateur ou même choisis par le public ! Illfurth

dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, ILLFURTH Autres Lieu Illfurth Adresse 25 rue Burnkirch Illfurth Haut-Rhin Ville Illfurth lieuville Illfurth Departement Haut-Rhin

Illfurth Illfurth Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/illfurth/

Théâtre d’improvisation Illfurth 2022-11-19 was last modified: by Théâtre d’improvisation Illfurth Illfurth 19 novembre 2022 25 rue Burnkirch Illfurth Haut-Rhin Haut-Rhin Illfurth

Illfurth Haut-Rhin