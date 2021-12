Dax Dax Dax, Landes Théâtre d’improvisation Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Théâtre d’improvisation Dax, 2 juillet 2022, Dax. Théâtre d’improvisation Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin Dax

2022-07-02 20:30:00 – 2022-07-02 Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin

La troupe des Keskonfé face aux Licoeur ( Bordeaux).

Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin Dax

Lieu Dax Adresse Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin Ville Dax