Théâtre d’improvisation Dax, 8 mai 2022, Dax.

Théâtre d’improvisation Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin Dax

2022-05-08 15:00:00 – 2022-05-08 Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin

Dax Landes

8 8 EUR Match d’improvisation entre l’équipe de France et les Keskonfé.

2 équipes de 4 joueurs, 1 arbitre, et c’est parti pour 90 minutes de joutes libres et virtuoses entre les maîtres du spontané.

oitt grand dax – Adobe stock

Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin Dax

