Dax Dax Dax, Landes Théâtre d’improvisation Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Théâtre d’improvisation Dax, 6 mai 2022, Dax. Théâtre d’improvisation Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin Dax

2022-05-06 20:30:00 – 2022-05-06 Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin

Dax Landes 8 EUR “Soundtrack”

L’histoire improvisée à partir de votre bande son.

Vos suggestions musicales composeront la playlist de notre bande originale. Par la Cie les Kikkos. “Soundtrack”

L’histoire improvisée à partir de votre bande son.

Vos suggestions musicales composeront la playlist de notre bande originale. Par la Cie les Kikkos. “Soundtrack”

L’histoire improvisée à partir de votre bande son.

Vos suggestions musicales composeront la playlist de notre bande originale. Par la Cie les Kikkos. les kikkos

Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin Dax

dernière mise à jour : 2021-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin Ville Dax lieuville Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin Dax