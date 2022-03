Théâtre d’improvisation avec la Fabrique à Impros Passage Sainte-Croix Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Théâtre d’improvisation avec la Fabrique à Impros Passage Sainte-Croix, 1 avril 2022, Nantes. 2022-04-01

Horaire : 12:30 13:30

Gratuit : oui Participation libre Pour ce Midi de Sainte-Croix surprise à l’occasion du 1er avril, le Passage Sainte-Croix vous propose une plongée dans l’univers du théâtre d’improvisation. Deux comédiens de la compagnie La Fabrique à Impros vont imaginer en direct pour vous des histoires avec les contraintes que vous leur imposerez. Que vous connaissiez le genre du théâtre d’improvisation ou non, vous repartirez certainement avec le sourire et avec l’envie d’en voir plus encore. Passage Sainte-Croix adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 51 83 23 75 http://www.passagesaintecroix.fr accueil.passage@gmail.com 0251832375 https://www.passagesaintecroix.fr/

