Théâtre d’improvisation

Théâtre d’improvisation, 16 décembre 2022, . Théâtre d’improvisation



2022-12-16 20:00:00 20:00:00 – 2022-12-16 EUR Posé à la terrasse d’un café, on a tous déjà imaginé la vie des clients et des passants. Venez découvrir cette ribambelle de personnages atypiques mais pourtant bien réels… dernière mise à jour : 2022-11-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville