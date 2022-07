THÉÂTRE D’IMPROVISATION

La Cie des Crieurs du Boucan vous propose un regard détonnant et rieur autour d'une thématique de choix : Les superhéros!

En préambule de la soirée Ciné-rempart, la petite scène composée d’une dizaine d’impros ne manquera pas de vous étonner. Des duos, des solos, des trios et autres formes, la compagnie va vous surprendre! Chaque mercredi soir un foodtruck sera installé afin de proposer une petite restauration et vous faire profiter pleinement des animations proposées dans ce cadre unique. La Cie des Crieurs du Boucan vous propose un regard détonnant et rieur autour d’une thématique de choix : Les superhéros!

