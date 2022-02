Théâtre d’impro : Soignons nos clichés. Hauts de Bienne, 11 juin 2022, Hauts de Bienne.

Théâtre d’impro : Soignons nos clichés. Rue Lamartine Espace Lamartine Hauts de Bienne

2022-06-11 – 2022-06-11 Rue Lamartine Espace Lamartine

Hauts de Bienne Jura

EUR 5 10 Il paraît que Morez…

« C’est dans un trou », « y’a jamais le soleil »,

« c’est paumé », « il ne s’y passe jamais rien »,

« ça dégèle pas de la journée »

C’est sûr, quand on dit Morez, on pense au trou froid et au passé (ou au

présent) industriel et lunetier, mais comment ça se regarde de l’intérieur ?

Morez qui es-tu ? Mon (Saint) Morez à moi ? A Morez mio ? Morez la ville aux

1000 clichés ? Et vous qu’en pensez-vous ?

Cinq artistes viennent à votre rencontre pour défricher le fond de la vallée, pour

ressentir les symbioses de notre espèce vivante dans le microclimat particulier

qu’est Morez. Tout ça afin d’esquisser des tableaux vivants, poétiques et

humoristiques permettant de contempler la ville depuis le belvédère humain.

Salim Nalajoie, le poète humoriste et humaniste

haut-jurassien s’associe aux compagnies Couleurs de Chap’ cie ainsi

qu’Au fil de l’Air pour dérouter la vallée, en débusquer les clichés et les

restituer lors d’une soirée à défriser les salades frisées et à dérider les visages

les plus fermés. Une création originale et débridée qui se vivra lors d’une soirée

alliant l’improvisation, performances chantées et humours olympiques.

