Théâtre d’impro proposé par STEAC FRIT Salle polyvalente Boos Catégories d’évènement: Boos

Seine-Maritime

Théâtre d’impro proposé par STEAC FRIT Salle polyvalente, 19 mars 2022, Boos. Théâtre d’impro proposé par STEAC FRIT

Salle polyvalente, le samedi 19 mars à 20:30

Ils improviseront sur les thèmes proposés par les spectateurs pour le plaisir des petits et des grands. Ce spectacle tout public d’environ 1H30 avec entracte vous est proposé par l’association des classes de découverte. L’argent récolté permettra le financement de projets pédagogques de l’école élémentaire.

Tarif: 6 € ; Réservation par sms au 06 76 83 65 97 ou par mail à classededecouverte.boos@gmail.com

Bonne humeur garantie! Après deux ans d’attente, ils reviennent à Boos: Les STEAC FRIT seront à la salle polyvalente le 19 mars à 20H30. Salle polyvalente Rue d’Uelzen, Boos Boos Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T20:30:00 2022-03-19T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Boos, Seine-Maritime Autres Lieu Salle polyvalente Adresse Rue d'Uelzen, Boos Ville Boos lieuville Salle polyvalente Boos Departement Seine-Maritime

Salle polyvalente Boos Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boos/

Théâtre d’impro proposé par STEAC FRIT Salle polyvalente 2022-03-19 was last modified: by Théâtre d’impro proposé par STEAC FRIT Salle polyvalente Salle polyvalente 19 mars 2022 Boos Salle polyvalente Boos

Boos Seine-Maritime