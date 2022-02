Théâtre d’impro Laussonne Laussonne Catégories d’évènement: Haute-Loire

Théâtre d'impro LES PLANCHAS Auberge des Planchas Laussonne

2022-03-04 20:30:00

Laussonne Haute-Loire Laussonne L’Atomik Compagnie d’Impro Délirante propose à ses spectateurs de voyager dans des histoires uniques et complètement improvisées le temps d’un spectacle. aubergedesplanchas43@gmail.com +33 4 71 05 03 04 http://www.aubergedesplanchas.com/ LES PLANCHAS Auberge des Planchas Laussonne

