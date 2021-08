Villeneuve-d'Ascq Ferme d'en Haut Nord, Villeneuve-d'Ascq Théâtre d’Impro Ferme d’en Haut Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Théâtre d’Impro Ferme d’en Haut, 11 décembre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Théâtre d’Impro

Ferme d’en Haut, le samedi 11 décembre à 20:30

**Théâtre d’Improvisation par le Cie l’Instant T** Deux comédiens s’affrontent en face à face. Tous les coups sont permis ! Avec ces virtuoses de l’impro, les temps morts n’existent pas, les bons mots fusent. Ce format d’improvisation est basé sur les règles du catch d’improvisation. Les thèmes sont donnés par le public. Réservations au 03 20 61 01 46

Tarifs : 8 et 5 €, sur présentation du pass sanitaire

Impro Fight à la Ferme d’en Haut par la compagnie l’Instant T, samedi 11 décembre 2021 à 20h30 Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T20:30:00 2021-12-11T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Ferme d'en Haut Adresse 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Ferme d'en Haut Villeneuve-d'Ascq