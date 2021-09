Valence Valence Drôme, Valence Théâtre d’impro avec Les Excités Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Théâtre d’impro avec Les Excités Valence, 15 octobre 2021, Valence. Théâtre d’impro avec Les Excités 2021-10-15 20:30:00 20:30:00 – 2021-10-15 23:00:00 23:00:00 Les Zythonautes 35 allée Ducretet

Valence Drôme C’est la reprise du théâtre d’impro chez Les Zythos!!!

Les Excités reviennent chez les Zythonautes pour toujours plus d’impro déjantée !!! contact@leszythonautes.fr +33 7 67 68 37 61 dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Les Zythonautes 35 allée Ducretet Ville Valence lieuville 44.89517#4.88539