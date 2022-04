THÉÂTRE D’IMPRO – 10 ANS ET 2 SPECTACLES ! Sauvian Sauvian Catégories d’évènement: Hérault

Sauvian Hérault La troupe des Zhéros fête ses 10 ans !

A cette occasion venez profiter d’une double partie de bonne rigolade :

* à 15h : les enfants présentent “La relève vous défie”,

* à 18h : les adultes présentent “La boîte s’emballe” avec en guest Les Louveteaux de l’impro de Montpellier. Laissez-vous surprendre par leur spontanéité, leur énergie, leur sens de l’humour, leur vivacité, le tout dans une ambiance festive et interactive.

