[Théâtre] Diane Self Portrait Dieppe, 17 mars 2022, Dieppe.

[Théâtre] Diane Self Portrait Quai Bérigny Dieppe Scène Nationale Dieppe

2022-03-17 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-17 21:25:00 21:25:00 Quai Bérigny Dieppe Scène Nationale

Dieppe Seine-Maritime

Tout à la fois destin de femme en quête d’émancipation, portrait d’artiste et de la différence à un moment où la morale du monde rétrécit nos regards curieux et empathiques.

Diane Arbus se suicide en 1971, à 48 ans. C’est le point de départ de la pièce. Une série de flashback sur les traces de cette figure majeure de la photographie du 20e siècle commence alors. Après avoir été l’assistante de son mari pour des photos de mode, Diane Arbus immortalise les instants de l’underground de la capitale culturelle américaine, dévoilant l’invisible d’une société à la fois baroque et conservatrice. Elle navigue des appartements de l’Upper East Side aux cabarets et bas-fond de la cité. Dans ces années 60 si machistes, cette femme porte un projet artistique à l’antithèse de ce qu’imposait les canons de Vogue ou du Harper’s Bazar. Elle ne capture plus le glamour et la beauté, mais l’humanité sans fard, dans sa rudesse et sa brutalité. Elle fait les portraits de freaks, ces gens à la marge de la société par leur orientation sexuelle, leurs choix de vie ou leurs infirmités… Diane Arbus montre l’invisible d’une société américaine prude, qui relègue dans l’ombre une part de sa population « hors norme ». Fasciné par l’effervescence artistique des États-Unis de l’après-guerre, Paul Desveaux nous plonge dans la vie et l’oeuvre de la photographe.

« Au-delà de l’exercice biographique, Diane Self Portrait interroge avec intelligence le sens de l’art et l’idée même de beauté. Une ode à la différence et à la rencontre. » La Croix

Texte Fabrice Melquiot, Mise en scène Paul Desveaux

Cie L’Héliotrope

Coproduction DSN

Théâtre dès 12ans

Réservation conseillée

Tout à la fois destin de femme en quête d’émancipation, portrait d’artiste et de la différence à un moment où la morale du monde rétrécit nos regards curieux et empathiques.

Diane Arbus se suicide en 1971, à 48 ans. C’est le point de départ de la…

Tout à la fois destin de femme en quête d’émancipation, portrait d’artiste et de la différence à un moment où la morale du monde rétrécit nos regards curieux et empathiques.

Diane Arbus se suicide en 1971, à 48 ans. C’est le point de départ de la pièce. Une série de flashback sur les traces de cette figure majeure de la photographie du 20e siècle commence alors. Après avoir été l’assistante de son mari pour des photos de mode, Diane Arbus immortalise les instants de l’underground de la capitale culturelle américaine, dévoilant l’invisible d’une société à la fois baroque et conservatrice. Elle navigue des appartements de l’Upper East Side aux cabarets et bas-fond de la cité. Dans ces années 60 si machistes, cette femme porte un projet artistique à l’antithèse de ce qu’imposait les canons de Vogue ou du Harper’s Bazar. Elle ne capture plus le glamour et la beauté, mais l’humanité sans fard, dans sa rudesse et sa brutalité. Elle fait les portraits de freaks, ces gens à la marge de la société par leur orientation sexuelle, leurs choix de vie ou leurs infirmités… Diane Arbus montre l’invisible d’une société américaine prude, qui relègue dans l’ombre une part de sa population « hors norme ». Fasciné par l’effervescence artistique des États-Unis de l’après-guerre, Paul Desveaux nous plonge dans la vie et l’oeuvre de la photographe.

« Au-delà de l’exercice biographique, Diane Self Portrait interroge avec intelligence le sens de l’art et l’idée même de beauté. Une ode à la différence et à la rencontre. » La Croix

Texte Fabrice Melquiot, Mise en scène Paul Desveaux

Cie L’Héliotrope

Coproduction DSN

Théâtre dès 12ans

Réservation conseillée

Quai Bérigny Dieppe Scène Nationale Dieppe

dernière mise à jour : 2022-01-02 par