Villers-sur-Mer Calvados Justine n’arrive pas à pardonner à son père d’avoir quitté sa mère pour refaire sa vie avec une autre. Elle se rend chez un psy qui lui fait imaginer une conversation avec son père puis avec d’autres, qu’elle fait parler tour à tour. Mais à la fin de la séance, une surprise change toute la donne. Auteur : Michel Leviant, Camille Eldessa

Artistes : Julie Julien, Xavier Simonin

