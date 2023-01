Théâtre: « Diable d’homme » par les Tréteaux de St Rieul Senlis, 23 mars 2023, Senlis .

Théâtre: « Diable d’homme » par les Tréteaux de St Rieul

rue du cimetière Saint Rieul Senlis Oise

2023-03-23 – 2023-03-23

Senlis

Oise

Pour la 25ème année (!), la troupe « Les Tréteaux de Saint Rieul » vous donne rendez-vous au théâtre, au cinéma Jeanne d’Arc.

Nous aurons le plaisir de vous proposer cette année « Diable d’homme », de Robert Lamoureux.

« Diable d’homme » est une pièce de théâtre écrite et interprétée par Robert Lamoureux, mise en scène par Daniel Ceccaldi et créée le 25 novembre 1980 au Théâtre des Bouffes-Parisiens.

Le diable surgit subrepticement dans le cabinet de travail d’un écrivain en mal d’inspiration, il lui propose un marché : la damnation des personnages féminins du roman qu’il est en train d’écrire contre la promesse d’obtenir le Prix Goncourt. L’écrivain d’abord réticent finit par accepter. Le diable prend alors l’identité d’un certain Lauret-Bayoux et se présente chez la directrice d’une agence d’intérim avec un tableau emballé sous les bras. Ce tableau n’est autre que le portrait d’une lointaine aïeule de la directrice, Sainte Armelle, canonisée par l’Église à la suite de quelques apparitions. Il lui offre le tableau, puis avec l’aide d’un comparse (le suppôt de Satan) il va faire en sorte de pousser à la faute les cinq femmes présentes sur les lieux. Cependant les femmes seront peut-être beaucoup plus rusées qu’elles ne semblent le paraître, et les stratagèmes de notre pauvre Diable …

Tarifs et billetterie à venir…

