Istres Istres Bouches-du-Rhône, Istres Théâtre d’humour : Les jumelles Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Théâtre d’humour : Les jumelles Istres, 22 janvier 2022, Istres. Théâtre d’humour : Les jumelles La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres

2022-01-22 21:00:00 – 2022-01-22 La Grange Entressen Avenue de la Crau

Istres Bouches-du-Rhône Istres Les aventures de Mlle Cordin, ancienne 2ème dauphine de son village nivernais (ok, il y avait 3 candidates) , où les textes bien ciselés, les jeux de mots et les situations improbables fusent dans ce solo pas comme les autres. Sont-elles une ? Est-elle deux ? Un duo pas comme les autres, original et atypique qui va de surprise en surprise. +33 4 90 50 69 49 Les aventures de Mlle Cordin, ancienne 2ème dauphine de son village nivernais (ok, il y avait 3 candidates) , où les textes bien ciselés, les jeux de mots et les situations improbables fusent dans ce solo pas comme les autres. La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres

dernière mise à jour : 2021-12-13 par Office de Tourisme d’Istres Provence Tourisme / Office de Tourisme d’IstresProvence Tourisme / Office de Tourisme d’Istres

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Istres Adresse La Grange Entressen Avenue de la Crau Ville Istres lieuville La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres