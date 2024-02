Théâtre d’humour « La Puce à l’oreille » TARBES Tarbes, vendredi 15 mars 2024.

Victor-Emmanuel Chandebise ne parvient plus à “honorer” sa charmante épouse Raymonde, qu’il adore pourtant !

Celle-ci le soupçonne aussitôt et décide de lui tendre un piège afin d’éprouver sa fidélité. Pour le prendre en flagrant délit d’adultère, elle lui donne rendez-vous à l’Hôtel du Minet-Galant par l’entremise d’une lettre anonyme énamourée écrite par son amie Lucienne.

Dans l’établissement en question travaille Poche, un domestique pochetron qui ressemble comme deux gouttes d’eau à Victor-Emmanuel. Le sosie parfait ! Il n’en faut pas beaucoup plus pour que le manège s’emballe. Entre malentendus et situations cocasses, l’intrigue vire à l’imbroglio pour notre plus grand plaisir.

Auteur Georges Feydeau

Metteur en scène Francis Azéma

Régie et création décors Erwan Guillou

Avec Angélique Infante, Marc Faget, Philippe Canizarès, Alexandra Pons, Lorenzo

Salvaggio, Claude Hélias, Frank Biagiotti, Robert Simon et Valérie Coré

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15

TARBES 44 rue Larrey

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie tarbesenscenes@mairie-tarbes.fr

