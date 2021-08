Théâtre d’humour : Gil et Ben Istres, 16 octobre 2021, Istres.

Théâtre d’humour : Gil et Ben 2021-10-16 21:00:00 21:00:00 – 2021-10-16

Istres Bouches-du-Rhône

Gil va dire « OUI » pour vivre la plus belle journée de sa vie… Le Mariage !

Et pour préparer ce jour « J », il fait appel à Ben, son ami d’enfance.

« Le sort fait les parents, le choix fait les amis » Mais Ben… Est-ce le bon choix ? En tout cas, voilà Gil & Ben réunis ! Et quoi de mieux qu’un salon du mariage pour préparer cet événement ! Un panel d’intervenants plus fous et excentriques les uns que les autres s’offrent à eux !

Dans un rythme endiablé, venez vivre avec eux ces préparatifs qui feront de cette future journée, une réussite ! Ou pas…

A vos marques… Prêt ! Marié ? Quand Amour et humour ne font qu’un ! « Gil et Ben » sont réunis pour le meilleur et pour le rire…

+33 4 90 50 69 49

Gil va dire « OUI » pour vivre la plus belle journée de sa vie… Le Mariage !

Et pour préparer ce jour « J », il fait appel à Ben, son ami d’enfance.

« Le sort fait les parents, le choix fait les amis » Mais Ben… Est-ce le bon choix ? En tout cas, voilà Gil & Ben réunis ! Et quoi de mieux qu’un salon du mariage pour préparer cet événement ! Un panel d’intervenants plus fous et excentriques les uns que les autres s’offrent à eux !

Dans un rythme endiablé, venez vivre avec eux ces préparatifs qui feront de cette future journée, une réussite ! Ou pas…

dernière mise à jour : 2021-08-25 par