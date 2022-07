Théâtre d’horreur – La petit histoire qui va te faire flipper sa race Larbey Larbey Catégories d’évènement: Landes

303 route de l'église Café Boissec Larbey

2022-09-09 20:00:00 – 2022-09-09 22:00:00

10 EUR
Voici venu le clown qui pique ! Attention ce n'est pas pour tout le monde ! Typhus a trouvé une histoire. Une histoire chétive en mal d'amour qu'il a recueillie et soignée du mieux qu'il a pu. Elle est peut-être un peu tordue, mais cette nuit elle ose se montrer. Elle vous attend, vêtue de son plus beau costume d'épouvantabilité d'horreur atroce, la voilà prête à remplir vos têtes de jolis crochenoirs… Qui l'aime la suive. Si vous vous surprenez à paniquer, dites-vous simplement que… tout a une fin ! Déconseillé aux moins de 12 ans.
+33 5 58 97 57 93

