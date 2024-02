Théâtre d’hiver: « Emmenez-moi » Salle Polyvalente Camblanes-et-Meynac, samedi 16 mars 2024.

La Cie « Les machines à trucs » est fière de vous présenter son nouveau spectacle: Emmenez moi

Résumé:

Voulez-vous vivre au paradis sur terre ?

Enfin une bonne nouvelle pour l’avenir ! Gouyouyou, un clown et meneur autoproclamé d’une communauté euphorique, a réussi à créer le paradis sur terre. Qui de mieux qu’un clown pour animer une communauté bienveillante, dominée par le rire, l’amour et le bonheur ?

Une farandole de chansons françaises dans des styles très différents sert les propos de la pièce. Un humour cynique et décalé pour lever le voile sur le sujet troublant de la recherche actuelle d’une personnalité providentielle pour “sauver le monde”. Bien que Gouyouyou (un presque Dieu) propose une idéologie tournée vers le rire et la bienveillance, quelles sont ses réelles intentions ? EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 18:00:00

fin : 2024-03-16 19:30:00

Salle Polyvalente Av. Guy Trupin

Camblanes-et-Meynac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine

